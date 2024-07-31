В Самаре автомобилистка сбила двух человек на ул. Ставропольской

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В среду, 31 июля, в Самаре в ДТП попала 27-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области