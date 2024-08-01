Подросток на велосипеде попал под колеса Peugeot в Сызрани

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В среду, 31 июля, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области