В Самаре столкнулись два грузовика и автобус № 480

В четверг, 1 августа, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:15 50-летний водитель тягача Volvo двигался по Зубчаниновскому шоссе в направлении ул. Товарной. В районе дома № 124 он врезался в стоявший КамАЗ. От удара второй грузовик отбросило на пассажирский автобус Hyundai, под управлением 47-летнего мужчины.

В аварии пострадали три пассажира автобуса: 38-летняя женщина (ее госпитализировали), 58-летняя женщина и 51-летний мужчина.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура начала проверку деятельности организации-перевозчика.