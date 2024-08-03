В ДТП в Кошкинском районе пострадали мужчина и подросток

В субботу, 3 августа, в Кошкинском районе столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-2105, сообщает ГУ МВД по самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 17 км автодороги Кошки - старая Шентала водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с ВАЗом.

На месте ДТП пострадали водитель и пассажир – подросток 2006 года рождения, ехавшие в отечественной легковушке.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Работа на месте ДТП проводится при взаимодействии с ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.