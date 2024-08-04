В Большеглушицком районе ВАЗ съехал в кювет, пострадал подросток

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В субботу, 3 августа, в Большеглушицком районе автомобиль ВАЗ 21102 съехал в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области