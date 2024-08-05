В Клявлинском районе ВАЗ перевернулся в кювет, есть пострадавший

В минувшую субботу, 3 августа, на 14-м км автодороги Клявлино — Русское Добрино автомобиль ВАЗ-2114 съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 119 в количестве трех человек, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По информации ведомства, в результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.