В Клявлинском районе ВАЗ перевернулся в кювет, есть пострадавший

В минувшую субботу, 3 августа, на 14-м км автодороги Клявлино — Русское Добрино автомобиль ВАЗ-2114 съехал в кювет и опрокинулся, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 119 в количестве трех человек, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
По информации ведомства, в результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.