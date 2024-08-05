В Самаре водитель сбил 10-летнюю девочку на велосипеде

В воскресенье, 4 августа, в Кировском районе Самары произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 13:00 18-летний парень за рулем Volkswagen Polo двигался по дворовому проезду ул. Победы, 125 со стороны ул. Юбилейной в направлении ул. Металлистов.

В пути следования нарушил правила расположения транспортного средства и наехал на 10-летнюю девочку на велосипеде. Ребенку назначено стационарное лечение.