В Куйбышевском районе Самары автомобилист сбил подростка, переходившего дорогу не по "зебре"

В воскресенье, 4 августа, в Куйбышевском районе Самары автомобилист сбил 16-летнего пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 15:45 37-летний водитель за рулем Chery Tiggo 8 PRO двигался по Южному шоссе, со стороны ул. Промышленности в направлении ул. Уральская. В пути следования, напротив дома № 12, он наехал на 16-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для перехода месте.

"Несовершеннолетний пешеход госпитализирован", - отмечается в сообщении.