В Куйбышевском районе Самары автомобилист сбил подростка, переходившего дорогу не по "зебре"

В воскресенье, 4 августа, в Куйбышевском районе Самары автомобилист сбил 16-летнего пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 15:45 37-летний водитель за рулем Chery Tiggo 8 PRO двигался по Южному шоссе, со стороны ул. Промышленности в направлении ул. Уральская. В пути следования, напротив дома № 12, он наехал на 16-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для перехода месте.
"Несовершеннолетний пешеход госпитализирован", - отмечается в сообщении.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.