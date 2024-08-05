В Самаре на пр. Кирова девушка, перебегавшая дорогу, попала под машину

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В понедельник, 5 августа, в Самаре на пр. Кирова автомобиль сбил девушку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области