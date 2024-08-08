На трассе М-5 в ДТП с фурой и грузовой "Газелью" пострадал человек

В четверг, 8 августа, по предварительным данным, в 17:56 на 885-м километре трассы М-5 в Сызранском районе произошло ДТП с участием фуры Volvo и грузовой "Газели". Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия проводили пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, которые, в частности, собирали информацию, отключили АКБ, совместно с сотрудниками ПСС Самарской области деблокировали пострадавшего — водителя "Газели". Его госпитализировали в ЦГРБ Сызрани.

На месте ДТП так же работали сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медики. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.