В Самаре при ДТП с тремя автомобилями пострадала девушка

В четверг, 8 августа, в Советском районе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 17:35 40-летний водитель за рулем Chevrolet Lacetti в районе дома №4 по проезду 9 Мая, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся с LADA Priora под управлением 35-летнего водителя, который следовал прямо со встречного направления.

От столкновения LADA Priora отбросило на LADA Vesta под управлением 33-летнего мужчины, который стоял, ожидая разрешающего сигнала светофора.

"С места ДТП госпитализирована 24-летняя пассажирка автомобиля LADA Vesta", - отмечается в сообщении.