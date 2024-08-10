В пятницу, 9 августа, в Сергиевском районе опрокинулся КамАЗ с цистерной, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГАИ, в 11:20 ехавший по автодороге "Кинель-Черкассы - Урал" 33-летний водитель грузовика с полуприцепом-цистерной при повороте на трассу М-5 "Урал" допустил опрокидывание на левый бок. Водитель был доставлен в медицинское учреждение.