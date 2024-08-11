В Ставропольском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадали две девушки

В субботу, 10 августа, в 04:00 в Ставропольском районе Самары иномарка опрокинулась в кювет, в результате пострадали две девушки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ГАИ установили, что 20-летняя женщина за рулем Haval F7 двигалась по автодороге "Сосновый Солонец — Севрюкаево" в направлении с. Севрюкаево.

В пути следования, на 15 км дороги, она не справилась с рулевым управлением, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, и автомобиль опрокинулся в правый кювет по ходу движения.

С места ДТП водитель была госпитализирована, ее пассажиру, 21-летней девушке, назначено амбулаторное лечение.