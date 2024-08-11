В Ставропольском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадали две девушки

В субботу, 10 августа, в 04:00 в Ставропольском районе Самары иномарка опрокинулась в кювет, в результате пострадали две девушки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники ГАИ установили, что 20-летняя женщина за рулем Haval F7 двигалась по автодороге "Сосновый Солонец — Севрюкаево" в направлении с. Севрюкаево.
В пути следования, на 15 км дороги, она не справилась с рулевым управлением, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, и автомобиль опрокинулся в правый кювет по ходу движения.
С места ДТП водитель была госпитализирована, ее пассажиру, 21-летней девушке, назначено амбулаторное лечение.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.