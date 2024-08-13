В Сызрани подросток на мопеде угодил под колеса авто

В понедельник, 12 августа, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал подросток на мопеде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 19:40 15-летний водитель за рулем мопеда ALPHA RS 11, не имеющий права управления транспортным средством, двигался по жилой зоне проспекта 50 лет Октября.

В пути следования, напротив дома № 69а, он решил обогнать машину впереди, однако не убедился в безопасности маневра и врезался в LADA Granta под управлением 38-летнего мужчины. Тот поворачивал налево в жилой зоне.

С места ДТП несовершеннолетний доставлен в медучреждение, ему назначено амбулаторное лечение.