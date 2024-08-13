В Сызрани подросток на мопеде угодил под колеса авто

В понедельник, 12 августа, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадал подросток на мопеде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 19:40 15-летний водитель за рулем мопеда ALPHA RS 11, не имеющий права управления транспортным средством, двигался по жилой зоне проспекта 50 лет Октября.
В пути следования, напротив дома № 69а, он решил обогнать машину впереди, однако не убедился в безопасности маневра и врезался в LADA Granta под управлением 38-летнего мужчины. Тот поворачивал налево в жилой зоне.
С места ДТП несовершеннолетний доставлен в медучреждение, ему назначено амбулаторное лечение.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.