В Новокуйбышевске госпитализирован водитель иномарки, нарушивший ПДД

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 августа, в Новокуйбышевске около 9:30 на ул. Зои Космодемьянской 39-летний водитель автомобиля Ford Focus не уступил дорогу Lada Granta, который двигался по главной дороге.

Фото: ГУ МВД по Самарской области