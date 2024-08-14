Два человека пострадали в ДТП на трассе М-5 под Самарой

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В среду, 14 августа, в Красноярском районе произошло столкновение грузовика КамАЗ в составе полуприцепа и автомобиля Газель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области