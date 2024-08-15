Под Самарой столкнулись две фуры, есть пострадавший

В среду, 14 августа, на трассе "Самара — Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан" в Большечерниговском районе в ДТП попал водитель грузового автомобиля Volvo, ехавший в 19:00 со стороны Самары в направлении Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на 118-м километре трассы он выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем MAN, после чего опрокинулся в левый кювет по ходу движения.

С места ДТП госпитализирован водитель автомобиля Volvo.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте работали медики и пожарные-спасатели ПСЧ 133