Под Самарой столкнулись две фуры, есть пострадавший

В среду, 14 августа, на трассе "Самара — Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан" в Большечерниговском районе в ДТП попал водитель грузового автомобиля Volvo, ехавший в 19:00 со стороны Самары в направлении Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, на 118-м километре трассы он выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем MAN, после чего опрокинулся в левый кювет по ходу движения.
С места ДТП госпитализирован водитель автомобиля Volvo.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте работали медики и пожарные-спасатели ПСЧ 133
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.