Трое детей пострадали в ДТП с грузовиком на трассе М-5

В четверг, 15 августа, в 7:13 на 1170-м километре трассы М-5 в Камышлинском районе произошло столкновение грузовика "Камаз" и легкового автомобиля Ford. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия за медицинской помощью обратились три несовершеннолетних пассажира автомобиля Ford в возрасте 11, шести и четырех лет.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также на месте ДТП аварийно-спасательные работы проводились силами ПСЧ 120 противопожарной службы Самарской области.