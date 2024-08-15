В Кошкинском районе 70-летний водитель опрокинулся в кювет

В среду, 14 августа, в 17:00 в Кошкинском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель отечественного авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 70-летний водитель, находясь за рулем LADA Granta, двигался со стороны села Елшанка в направлении села Орловка.

В пути следования он не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, съехал в правый кювет по ходу движения, после чего машина врезалась в бетонную трубу.

С места ДТП мужчину доставили в медицинское учреждение.