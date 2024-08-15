В Кошкинском районе 70-летний водитель опрокинулся в кювет

В среду, 14 августа, в 17:00 в Кошкинском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель отечественного авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 70-летний водитель, находясь за рулем LADA Granta, двигался со стороны села Елшанка в направлении села Орловка.
В пути следования он не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, съехал в правый кювет по ходу движения, после чего машина врезалась в бетонную трубу.
С места ДТП мужчину доставили в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.