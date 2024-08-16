На Московском шоссе в Самаре Nissan Almera столкнулся с грузовиком

В четверг, 15 августа, на Московском шоссе в Самаре автомобиль Nissan Almera столкнулся со стоящим грузовиком Howo AF-77, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным,ДТП произошло в 22:10 а районе дома №5 по ул. Дальняя. 22-летняя водитель легковушки не справилась с управлением.

В результате происшедшего водитель иномарки получила травмы и была госпитализирована.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.