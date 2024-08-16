В районе парка Победы в Самаре в ДТП пострадала женщина

В четверг, 15 августа, в 10:25 в Советском районе Самары произошло ДТП с участием Land Rover и LADA Granta, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 35-летняя женщина-водитель за рулем Land Rover двигалась по ул. Аэродромной в направлении ул. Энтузиастов.
В пути следования, в районе дома № 57, разворачиваясь, она "не заняла соответствующее крайнее положение на дороге и столкнулась с LADA Granta под управлением 36-летнего водителя". Тот двигался в попутном направлении.
С места ДТП в больницу попала 39-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля, ей назначено амбулаторное лечение.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.