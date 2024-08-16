В районе парка Победы в Самаре в ДТП пострадала женщина

В четверг, 15 августа, в 10:25 в Советском районе Самары произошло ДТП с участием Land Rover и LADA Granta, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 35-летняя женщина-водитель за рулем Land Rover двигалась по ул. Аэродромной в направлении ул. Энтузиастов.

В пути следования, в районе дома № 57, разворачиваясь, она "не заняла соответствующее крайнее положение на дороге и столкнулась с LADA Granta под управлением 36-летнего водителя". Тот двигался в попутном направлении.

С места ДТП в больницу попала 39-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля, ей назначено амбулаторное лечение.