В Красноглинском районе в ДТП пострадала женщина

В пятницу, 16 августа, в 17:30, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием Kia Spectra и автомобиля "Газ". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 38-летний водитель за рулем Kia Spectra двигался по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. В пути следования, при перестроении, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Газ" с грузом под управлением 44-летнего водителя, который двигался в попутном направлении без изменения направления движения.

С места происшествия в медучреждение доставлена 45-летняя женщина-пассажир легковой автомашины, ей назначено стационарное лечение.