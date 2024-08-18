В Самаре водитель наехал на своего пассажира, которого перевозил на капоте

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В субботу, 17 августа, в 22:45 20-летний водитель, имеющий стаж один год, на капоте "четырнадцатой" катал пассажира. 20-летний парень упал и попал под колеса ВАЗа.

Фото: ГУ МВД по Самарской области