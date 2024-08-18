Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-5 под Самарой

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В воскресенье, 18 августа, примерно в 15:40 на 1022 км трассы М-5 в Красноярском районе водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим столкновением со световой опорой, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.