Четыре человека пострадали при столкновении Skoda и Hover под Самарой

В понедельник, 19 августа, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 13:49 на 21 км самарской обводной дороги, в районе пос. Алексеевка лоб в лоб столкнулись Skoda Karoq и Hover H5. В аварии пострадали водитель Hover, женщина и два ребенка. Всех их отправили в больницу.

Также одного из пострадавших из разбитого автомобиля извлекали сотрудники противопожарной службы Самарской области.