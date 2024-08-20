Автоледи на Cadillac врезалась в четыре машины во дворе на ул. Ново-Садовой

Вечером 19 августа сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о том, что во дворе дома № 24 по ул. Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с несколькими машинами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

54-летняя женщина на Cadillac врезалась в четыре автомобиля, припаркованные у подъезда. Машины получили повреждения, но никто не пострадал.

Приехавшие на место ДТП автоинспекторы заметили у автомобилистки признаки опьянения, но проходить медосвидетельствование она отказалась.

В итоге на женщину составили протокол, а иномарку отправили на спецстоянку.