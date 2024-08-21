В Ленинском районе Самары ДТП спровоцировало пробку из трамваев

Во вторник, 20 августа, в Ленинском районе ВАЗ въехал в стоящий автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. В результате ДТП образовался трамвайный затор.
В 19:39, напротив дома № 42 на ул. Арцыбушевской, двигаясь в направлении ул. Рабочей, 23-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль Geely под управлением 34-летнего водителя.
При ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
"В настоящее время водители данных транспортных средств. в медицинской помощи не нуждаются. На место ДТП выезжала "скорая медицинская помощь"', - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Данное происшествие нашло отражение в соцсетях. Очевидцы сообщали, что ДТП произошло около Ильинской Площади. Трамваи стояли в направлении ул. Чапаевская.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.