В Ленинском районе Самары ДТП спровоцировало пробку из трамваев

Во вторник, 20 августа, в Ленинском районе ВАЗ въехал в стоящий автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. В результате ДТП образовался трамвайный затор.

В 19:39, напротив дома № 42 на ул. Арцыбушевской, двигаясь в направлении ул. Рабочей, 23-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль Geely под управлением 34-летнего водителя.

При ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

"В настоящее время водители данных транспортных средств. в медицинской помощи не нуждаются. На место ДТП выезжала "скорая медицинская помощь"', - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Данное происшествие нашло отражение в соцсетях. Очевидцы сообщали, что ДТП произошло около Ильинской Площади. Трамваи стояли в направлении ул. Чапаевская.