На Московском шоссе автомобилист насмерть сбил пешехода

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В среду, 21 августа, в 21:27 Кировском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области