В Самаре 18-летний парень на самокате угодил в ДТП

В среду, 21 августа, в 19:20 на ул. Тухачевского в Самаре под колеса Kia попал 18-летний парень на самокате, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, молодой человек нарушил ПДД и пересек дорогу на самокате, не спешившись. В результате он попал ДТП: в районе дома № 92 его сбил 25-летний водитель Kia.

После ДТП пострадавшего доставили в лечебное учреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.