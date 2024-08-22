В Советском районе произошла авария с участием нескольких авто, есть пострадавший

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В среду, 21 августа, в 18:40 в Советском районе Самары произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате пострадал водитель одной из машин, передает пресс-служба облМВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области