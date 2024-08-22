В Красноярском районе госпитализировали водителя одной из столкнувшихся на М-5 машин

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В четверг, 22 августа, в 16:40 на 1039-ом километре трассы М-5 в Красноярском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель одного из авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области