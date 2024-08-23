В Самаре столкнувшиеся "пятерка" и Lada Vesta сбили двух пешеходов

В четверг, 22 августа, в Самаре произошло ДТП с двумя автомобилями и двумя пешеходами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:10 75-летний водитель ВАЗ-2105 в районе дома № 90 по ул. Ставропольской не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди Lada Vesta под управлением 34-летнего мужчины. После удара обе машины отбросило на женщин 27 и 33 лет, которые переходили дорогу по "зебре".

В результате пострадали оба пешехода, младшую из них госпитализировали.