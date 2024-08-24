Девушка на мотоцикле врезалась в припаркованную машину в центре Самары

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В пятницу, 23 августа, в Самаре мотоциклистка попала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области