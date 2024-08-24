Двое подростков на спортивных мотоциклах столкнулись под Самарой

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В субботу, 24 августа, в Волжском районе Самарской области двое несовершеннолетних водителей попали в ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"