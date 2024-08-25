Водитель трицикла попал в больницу после столкновения с машиной под Самарой

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В субботу, 24 августа, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с трициклом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области