В Самаре автомобилистка сбила женщину с ребенком

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В воскресенье, 25 августа, в Самаре два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области