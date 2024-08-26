Двое подростков на мотоцикле попали под колеса Jetour в Самарской области

В воскресенье, 25 августа, в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:23 18-летний парень ехал на Jetour T2 по дороге от с. Кинель-Черкассы к трассе М-5. Он не уступил дорогу и столкнулся со встречным мотоциклом под управлением 16-летнего парня.

В аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.