Три человека пострадали в ДТП в Кошкинском районе

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В понедельник, 26 августа, в Кошкинском районе в 18:25 50-летний водитель Chevrolet Niva на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, который ехал по главной дороге в направлении с. Кошки, и допустил столкновение с ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области