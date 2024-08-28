Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

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В среду, 28 августа, в 5:55 на 20 км трассы 36К-591 "Урал - Ст.Рачейка - Смолькино" в Сызранском районе произошел съезд в кювет автомобиля ВАЗ-2110, об этом сообщили в ГКУ СО 'Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС