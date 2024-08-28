Пьяный водитель из Самарской области отправил в больницу пассажира

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Во вторник, 28 августа, в Отрадном нетрезвый водитель устроил ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области