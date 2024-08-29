В ДТП на трассе под Самарой погиб водитель иномарки

В среду, 28 августа, на трассе "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан" автомобиль Toyota Corolla столкнулся с фурой Volvo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, между 35 и 36 км трассы водитель легковушки неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с ним.
В результате происшедшего водитель Toyota Corolla погиб на месте до приезда бригады "скорой медицинской помощи".
В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Также на месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО противопожарной службы Самарской области.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.