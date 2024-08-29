В ДТП на трассе под Самарой погиб водитель иномарки

В среду, 28 августа, на трассе "Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан" автомобиль Toyota Corolla столкнулся с фурой Volvo, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, между 35 и 36 км трассы водитель легковушки неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с ним.

В результате происшедшего водитель Toyota Corolla погиб на месте до приезда бригады "скорой медицинской помощи".

В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Также на месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО противопожарной службы Самарской области.