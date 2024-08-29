Автомобилистка попала в больницу из-за ДТП с "перевертышем" в Исаклинском районе

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В среду, 28 августа, в Исаклинском районе в 7:15 37-летняя женщина за рулем Chery Tiggo на 1140 км М-5 "Урал" съехала в кювет, где автомобиль перевернулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области