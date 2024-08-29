В Самаре водитель Hyundai врезался в столб на трамвайных путях

В четверг, 29 августа, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:02 29-летний водитель Hyundai ехал по ул. Промышленности. В районе строения №305 он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем на трамвайные пути и врезался в столб.

Автомобилиста госпитализировали с травмами.