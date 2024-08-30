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ДТП Происшествия

Подросток на мотоцикле попал под "Газель" в Самарской области

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 августа, в Кинель-Черкасском районе Самарской области несовершеннолетний пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 12:55 34-летний водитель "Газели" ехал по ул. Элеваторской с. Тимашево. Разворачиваясь с правой обочины, он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Stels под управлением 16-летнего парня без водительских прав.

В результате подростка госпитализировали с травмами.

Гид потребителя

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