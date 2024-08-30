В Сызрани погиб водитель съехавшего в кювет КамАЗа

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В пятницу, 30 августа, в Сызрани водитель грузовика погиб в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области