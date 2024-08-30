На трассе под Самарой грузовик переехал пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Самарской области. На 51 км трассы Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном грузовик ГАЗ-330202 переехал пешехода.

По слова полицейских, за рулем машины был 45-летний мужчина. Он ехал со стороны Самары в направлении Казахстана и сбил 44-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

Пешеход погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.