В Сызранском районе в ДТП пострадали женщина и двое несовершеннолетних

В субботу, 31 августа, в Сызранском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть пострадавшие, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 14:45 водитель автомобиля Lada Granta, на 295 км автодороги М5 "Урал", выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с движущимся навстречу Hyundai Tucson. От удара Hyundai отбросило на Skoda Octavia, ехавший в попутном направлении.

В медицинское учреждение с места ДТП доставлены женщина, управлявшая Lada Granta, и два ее несовершеннолетних пассажира — 12-летние мальчики.