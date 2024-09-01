Водитель мотоцикла Yamaha погиб в ДТП под Самарой

В воскресенье, 1 сентября, в п. Рамушки на 12-м км дороги "Николаевка — Черновский" в Волжском районе произошло столкновение трех транспортных средств: легкового автомобиля Hyundai, минивена Валдай и мотоцикла Yamaha, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
По данным учреждения, в ДТП погиб водитель мотоцикла.
На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ 78 ПСО 46 противопожарной службы Самарской области совместно с представителями региональной Поисково-спасательной службы, сотрудниками Госавтоинспекции и медицинскиии работниками.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.