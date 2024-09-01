Водитель мотоцикла Yamaha погиб в ДТП под Самарой

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В воскресенье, 1 сентября, в п. Рамушки на 12-м км дороги "Николаевка — Черновский" в Волжском районе произошло столкновение трех транспортных средств: легкового автомобиля Hyundai, минивена Валдай и мотоцикла Yamaha, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"