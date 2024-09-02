Под Самарой легковушка сбила электровелосипед

В воскресенье, 1 сентября, в Волжском районе автомобиль Lada Kalina сбил электровелосипед, сообщили в пресс-службе областной полиции.
По предварительным данным, ДТП произошло в 11:00 между 8-м и 9-м км трассы "Подъезд к г. Самара от М 5 Урал". Водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил движение по обочине, где столкнулся с электровелосипедом.
В результате происшедшего водитель электровелосипеда был доставлен в медицинское учреждение.
На месте работали сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.