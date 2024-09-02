Под Самарой легковушка сбила электровелосипед

В воскресенье, 1 сентября, в Волжском районе автомобиль Lada Kalina сбил электровелосипед, сообщили в пресс-службе областной полиции.

По предварительным данным, ДТП произошло в 11:00 между 8-м и 9-м км трассы "Подъезд к г. Самара от М 5 Урал". Водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил движение по обочине, где столкнулся с электровелосипедом.

В результате происшедшего водитель электровелосипеда был доставлен в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники полиции, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.