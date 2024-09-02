В массовом ДТП в Сызранском районе погиб мужчина, трое пострадали

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В понедельник, 2 сентября, в 15:00 на 940 км трассы М-5 "Урал" произошло столкновение трех автомобилей Lada Kalina, Mitsubishi Pajero и Fiat Panda.